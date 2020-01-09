Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sokakta yürüyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.U. (25), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen salı günü saat 08.00 sıralarında, Hoca Bedrettin Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın, elle taciz edildiğini belirterek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, sokak ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.U. olduğunu tespit etti. H.U., dün Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdüğü sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.U., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.FOTOĞRAF



MUĞLA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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