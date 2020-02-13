Bodrum’da kaçak yapılaşmayla mücadelede seferberliği devam ediyor

Eşsiz coğrafi dokusu, yöresel mimarisi, tarihi ve kültürel zenginliği ile Türkiye'nin ve dünyanın gözdesi olan Bodrum'da bu mirasın korunması için Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği vatandaşların da desteği ile devam ediyor.

Bodrum’da Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği, tepelerin yok edilmesi, kıyıların doldurulması, dere yataklarının önünün kesilmesi gibi doğaya verilen tahribatların önlenmesi ve Bodrum'a özgü mimarinin korunması amacıyla 2019 Nisan ayından bu yana aralıksız devam ediyor.



14 bin 436 yazılı müracaat yapıldı

Bodrum'un betona yenilmemesi, yapı kayıt belgeleri ile imar affının daha fazla suistimal edilmemesi amacıyla Başkan Aras'ın talimatıyla kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemleri gerçekleştirildi. Müdürlüğe, 2019 yılında toplam 14 bin 436 yazılı müracaat yapıldı.

Bodrum’da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı da Belediye tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları sonrasında arttı. Çevresine ve doğasına sahip çıkan Bodrum halkının Belediye’nin çağrı merkezi ile whatsapp iletişim hattına yaptığı ihbarların sayısında da artış gözlendi.



Mal sahipleri yıkımları kendileri yapıyor

Ocak 2020'den bu yana Karaova, Güvercinlik, Gündoğan, Konacık, Dereköy, Dirmil, Gölköy, Gökçebel ve Türkbükü Mahallelerinde yasal süreci tamamlanan 19 imara aykırı bina ve bina eklentisinin 17'si vatandaşların kendisi tarafından yıkıldı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yapılan yıkımlar arasında 1500 metrekare büyüklüğe sahip 3 katlı bir bina da bulunuyor.

Belediye ekipleri, geçtiğimiz günlerde Cennet Koy mevkiinden gelen ihbarları değerlendirerek burada bir denetim gerçekleştirdi. Orman Bölge Müdürlüğü izniyle özel bir firma tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları ve imalat sırasında ağaç kesimi yapıldığını ve yol hafriyatının deniz kıyısına doğru aktarılarak buradaki bitki örtüsüne ve çevreye zarar verildiğini tespit eden Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tutanak tutarak, hafriyatı usulüne uygun bir şekilde kaldırması için işlem yapılması talebini Orman Bölge Müdürlüğü’ne iletti.

Öte yandan, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, Bodrum’un özgün dokusuna ve kent estetiğine zarar veren uygulamalara ilişkin esnafa yaptığı çağrı, karşılık buluyor. Kentimizin en gözde turizm merkezlerinden Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mekan, dış cephesini kaplayan camları kaldırarak, örnek bir tutum sergiledi. Eski bir Bodrum yapısı olan mekanın çatısı da yine işletmecimiz tarafından önümüzdeki günlerde kaldırılacak.

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