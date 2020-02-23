Muğlaspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 0-0

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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Mikail Can (xx)

MUĞLASPOR: Gökhan (xx) Mustafa (xx), Güray (x), Osman (x), Samican (xx), Mehmet Akif (x), Burak (x) (Dk. 66 Anıl x), Rıdvan (x) (Dk. 90 Rıza), Muhammed (xx), Ramazan (x) (Dk. 78 Adem x), Muratcan (xx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Alp (xx) Kerim (xx), Hamit (xxx), Erkan (xx), Tayfun (xxx), Soner (xx), Furkan (x) (Dk. 84 Abdullah), Ahmet (xx) (Dk. 76 Hakan x), Ekrem (xx), Samet (xx), Taşkın (x) (Dk. 90 Onur)

SARI KARTLAR: Burak, Anıl (Muğlaspor) Hamit, Soner, Erkan (Osmaniyespor)TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor'u 3-2 yenerek Play-Off yarışına giren Muğlaspor, evinde Osmaniyespor Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalarak kritik kayıp yaşadı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, 1'er puana razı oldu.

Muğlaspor bu skorun ardından puanını 37 yapsa da ilk 5 içine adını yazdıramadı. Muğlaspor gibi Play-Off hesapları yapan Osmaniyespor da 37 puana yükseldi, barajın içine giremedi.



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