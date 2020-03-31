Muğla'da, koronavirüs denetiminde 3 kilometrelik araç kuyruğu

Altın fiyatları ne kadar?

"Bazı şeyler asla değişmez"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜNAykut KURT/MUĞLA, (DHA)MUĞLA girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Kontrol sırasında, yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

MuğlaAydın yolunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapılan şehirler arası otobüslerde de denetim gerçekleştirildi. Muğla ve Menteşe emniyet müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Aykut KURT

2020-03-31 17:10:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.