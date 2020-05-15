Dalyan’da uyuşturucu imalathanesine operasyon Ortaca’nın Dalyan mahallesinde evinde uyuşturucu imal ettiği ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca Dalyan Mahallesinde V.H. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alındı. Belirlenen adrese Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Dalyan Jandarma Karakol ekipleri tarafından ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, yaklaşık 80 gram uzunluğunda 35 kök dişi kenevir bitkisi, kenevir yetiştirme düzeneği ve 69 gram skunk ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak V.H. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.