O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu kaldırdı (2)- Yeniden

<br>Hande NAYMANSelçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da sahile mermer tozunu 'beyaz kum' diye seren 5 yıldızlı otel ile beach cluba, Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce para cezası kesildi. Cezanın ardından otel ve beach club'ın yetkililerinin, sahildeki mermer tozlarını kaldırttıkları ortaya çıktı. Durumun bölgenin doğallığına zarar verdiğini belirten Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Bodrum Çevre Platformu Gönüllüsü Mirbahattin Demir, "Kuvars tozu buradaki kum kıyıları ve deniz ekosistemi üzerinde çok büyük olumsuz etki yapmaktadır. Deniz çayırlarına büyük zarar veriyor" dedi.<br>Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki denize sıfır beş yıldız otel, sahiline kuvars tozu dökmek isterken 10 gün önce, Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Çevre Platformu'nca görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, söz konusu otelin sahilinde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda otelin sahilinde kepçeyle kum alınıp, yerine Maldivler'in sahillerinde bulunan 'beyaz kum' görüntüsü verilmesi için kuvars tozu serildiği belirlendi. Plajın eski haline getirilmesi için uyarıda bulunuldu. Otel hakkında, tutanak tutulup, 345 bin TL para cezası kesildi. Para cezası henüz otel yetkililerine tebliği edilmedi. Otel yetkilileri, plaja serdikleri kuvars tozunu kaldırdı.<br>TİLKİCİK KOYU'NDAKİ BEACH CLUB DA KUVARS TOZU DÖKTÜ<br>Benzer bir duruma 30 Mayıs'ta Yalıkavak Mahallesi'ndeki Akdeniz foklarının üreme alanı olarak bilinen Tilkicik Koyu'ndaki beach clubta rastlandı. Beach clubtaki bu durum da yine çevreciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, burada inceleme yapıp, tutanak tuttu. Beach clubın işletmecisine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 310 bin TL, Bodrum Belediyesi ise 35 bin TL para cezası kesti. Kesilen cezanın ardından beach cluba dökülen kuvars tozları da dün gece apar topar kaldırıldı.<br>SAHİLE GEMİLER VE TIR'LARLA KUVARS TOZU TAŞIMIŞLAR<br>Kuvars tozunun sahillere dökülmesi tepki topladı. Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Bodrum Çevre Platformu Gönüllüsü Mirbahattin Demir, "Bölgede yaşayan birinin yaptığı ihbar üzerine saat 22.00 sıralarında kontrole geldiğimde gemiler ve TR'larla taşınan beyaz kumların sahile döküldüğüydü. Beyaz kum diye getirdikleri şey aslında kuvars tozu. Kendileri de bu durumu teyit ediyor. İnsan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisi var. Buradaki kum kıyıları ve deniz ekosistemi üzerinde de çok büyük olumsuz etki yapmaktadır. Deniz çayırlarına büyük zarar veriyor. Karşılaştığımız bu manzarayı hemen zabıtaya bildirdik. Bodrum Belediyesi ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Çevre Koruma İl Müdürlüğü gece bu duruma müdahale etti. Bu müdahaleden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işlem yaptı. Kumların büyük çoğunluğu kaldırıldı. Bodrum Türkiye'nin dünyaya açılan mavi penceresidir. Bu firmalar, bu şirketler işlemin ekosisteme zararını bilseler asla yapmazlar" dedi.<br>'İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR'<br>Sahiline kuvars tozu dökülen otelin yakınında evi bulunan Mustafa Yeni de "Böyle bir işlem baştan aşağı zarardır. Bunları yapanları kınıyorum. Yetkililer bu tür işlemlere engel olmalı. Bunu neden yapıyorlar? Ellerine ne geçiyor? Sadece insan sağlığıyla oynuyorlar. Bir şeyin doğal halini bozarsanız çirkin olur. Deniz de öyle" diye konuştu. <br>Vatandaşlardan Hatice Yeni ise, "Böyle bir şeyin yapılmaması gerekirdi. Bodrum'un kendine ait doğal güzelliği bozulmaya başlamış. Doğayı seven bir insan olarak doğaya yapılan olumsuz duruma üzüldüm. Bir mimari ve çevre düzenlemesi olacaksa da bu Bodrum'un kendi doğalı bozulmadan yapılmalı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Hande NAYMAN Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-03 18:25:30<br>

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