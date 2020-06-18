Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen çocukların erişim sorunu çözüldü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı kırsal Sazak Mahallesi’nde internet erişimi sorunu yaşayan öğrenciler, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek baz istasyonu istedi. Bölgedeki gazetecilerin de dikkatini çeken paylaşım haber olunca, Muğla Milletvekili Yavuz Demir’in de girişimleri bölgeye baz istasyonu dikilerek köyün çocuklarının internet sorunu çözüldü.

Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi’nin Alan Mevkiinde koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler köyde internet de çekmeyince çaresiz kaldı. İnternet erişimi olmadığı için derslerine de devam edemeyen öğrenciler seslerini duyurmak için sosyal medya hesaplarından taleplerini görüntülü olarak kaydedip yayınladılar.

Öğrencilerden akraba olan 6 ve 7. sınıf öğrencileri AylinSinem Kaplan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptıkları çağrıyı duyan Milletvekili Demir, yetkililerle görüşerek bölgedeki sorun hakkında bilgi aldı. Bölgede daha önceden internet erişimi olduğu ancak, hırsızlık nedeniyle sık sık hatların zarar gördüğünün belirlenmesi üzerine, iletişimin sürekli hale getirilebilmesi amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu kurularak sorun giderildi. İletişim hatlarının kalıcı olarak hizmet verebilmesi için de güvenlik güçleriyle ortak çalışma yapılacağı belirtildi.

Yapılan çalışma ile Köyceğiz Sazak Mahallesi’ndeki 32 öğrencinin internet sorunu çözüme kavuşmuş oldu.

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