Demet Akalın, Bodrum'da sahne aldı



Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- ŞARKICI Demet Akalın, Bodrum ilçesinde konser verdi. Akalın, hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Demet Akalın önceki gün Yalıkavak'taki bir otelin Beach Club'ında Happy Hour partisinde sahne aldı. 'Emanet' isimli parçası ile sevenlerinin karşısına çıkan ve daha sonra 'Evli Mutlu Çocuklu', 'Huzur', 'Koltuk' gibi sevilen şarkıları ile konserine devam eden Akalın'a dansçıları eşlik etti. Sahneye oldukça renkli bir kıyafet ile çıkan Akalın, yaptığı danslar ile de beğeni topladı. Zaman zaman hayranları ile sohbet eden Demet Akalın sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Alişan eşi Buse Varol ile Deha Bilimler de konseri izleyenler arasında yer aldı. 1 saat sahnede kalan Akalın, şarkı aralarında yaptığı esprilerle izleyicileri güldürdü. Akalın, rapçi Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısını da seslendirdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-07-12 15:45:25



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