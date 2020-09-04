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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris´te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi

DHA

Marmaris´te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlü olan 4 yıldızlı otel, polisin denetiminde müşteri aldığı ve faaliyetine devam ettiği tespit edilerek tekrar mühürlendi. 20 odada kalan 60 yerli ve yabancı tatilci ise başka otele yerleştirildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, 11 kilometre mesafedeki İçmeler mahallesinde otellerde alkollü içki satış belgesi (TAPDK) denetlemesi yaptı. Saat 22.00 sıralarında 4 yıldızlı bir otele giren polisler, TAPDK ve işletme ruhsatlarını istedi. Otel yetkilileri ruhsatlarının olmadığını bildirdi. Yapılan incelemede otelin belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlü olduğu ve TAPDK belgesinin bulunmadığı öğrenildi. 4 yıldızlı otel yetkililerinin mühür fekti yaptığı ve müşteri aldığı belirlendi.
Bunun üzerine otele Polis tarafından zabıta ekipleri çağırıldı. Zabıta ve polis ekipleri otele girerek faaliyetinin durdurulması ve mühürlenmesi için işlem başlattı. 20 odada bulunan çoğunluğu Rus turistler olmak üzere Türk müşteriler de dâhil tek tek odalarından çıkılarak başka otele yerleştirileceği bildirildi. Eşyalarını toplayan turistler 50 metre mesafedeki başka bir otele yerleşmek için ayrıldı.
Otelin boşaltılması ardından zabıta ekipleri polis eşliğinde mühürleme işlemini yaptı. Otel işletmecileri hakkında mühür fekki yapmak suçundan tutanak tutuldu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-09-04 02:33:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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