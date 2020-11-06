'Bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla Akvaryum Koyu'nda kıyı temizliği



BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Belediyesi'nin, 'Bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekipler ve gönüllüler Adaboğazı olarak da bilinen Akvaryum Koyu'nda kıyı temizliği yaptı. Etkinliğe bu kez de ünlü müzisyen, türkücü Erkan Oğur ve şarkıcı Zeynep Casalini destek verdi.

Bodrum Belediyesi organizasyonu ve Mis Gibi 1 Bodrum çevre gönüllülerinin destekleriyle Bitez-Adaboğazı mevkiinde 'Bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla temizlik yapıldı. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, müzisyen türkücü Erkan Oğur ve şarkıcı Zeynep Casalini, doğa gönüllüleri ve belediye temizlik görevlileri katıldı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü´ne bağlı bir grup personel Bitez Liman bölgesinden başlayarak karadan diğer grup ise denizden Akvaryum Koyu'na ulaştı. Adaboğazı yürüyüş güzergahından Akvaryum Koyu'na giden ekip yol üzerinde kıyılarda ve ağaçlık alanlarda bırakılan çöpleri tek tek topladı. Yarımada bölgesinde yapılan geniş çaplı temizlik sırasında maskeler, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, sigara izmaritleri ile birçok çeşitte atık malzeme toplandı.

Etkinliğe katılan müzisyen Erkan Oğur, "Şu an burada insan olmanın utancını topluyoruz. Böyle toplamayla da baş edemeyiz. İnsanların bilinçlenmesi lazım, eğitim lazım" diyerek tepkisini dile getirdi.

'EVİMİZDEYMİŞİZ GİBİ TEMİZ TUTALIM'

Deniz kıyısındaki sigara izmaritlerini tek tek toplayan Sanatçı Zeynep Casalini ise, "Kendimi bildim bileli Bodrum'dayım. Eskiden deniz kabuğu toplardım, şimdi aynı yerlerde çöp topluyorum. En çok izmarit ve küçük kapakları topluyorum. Çünkü onlar denize ulaşıyor ve balıklar yanılarak onları yemeye çalıştığı için ölüyor. Benim için bu küçük çöpleri toplamak daha önemli. Yazın gelip, denize girip, doğayı kirletmek yerine evimizdeymiş gibi davranıp, çevreyi temiz tutarsak sorunun çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

3 saat süren temizlik etkinliği sonrasında toplanan atıklar tekneyle Bodrum Limanı'na getirildi. Temizlik İşleri ekipleri, poşetler dolusu atığı Bodrum Belediyesi'nin Konacık Mahallesi'nde bulunan Geri Dönüşüm Merkezi'ne götürdü. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM (Muğla), (DHA)

2020-11-06 17:04:22



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