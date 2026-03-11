Datça'da Gaziler Gençlik Yılı kapsamında öğrencilerle buluştu

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın 2026 yılını "Gençlik Yılı" ilan etmesi kapsamında Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle söyleşi gerçekleşti.



Etkinliğe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Datça Temsilciliği Başkanı Ahmet Raman ve dernek üyesi Erdal Candan katıldı.



Gaziler, Kıbrıs'ta yaşadıkları tecrübeleri paylaşarak gençlere vatan sevgisi, fedakarlık ve milli değerlerin önemini aktardı.



Söyleşiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.



Öğrenciler, gazilere merak ettikleri soruları yöneltip, sağlıklı, huzurlu bir ömür dileklerini iletti.

