        Fethiye'de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Fethiye'de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.

        Karaağaç Mahallesi Kirme mevkisindeki bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bungalov kullanılmaz hale geldi.

