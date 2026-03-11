Fethiye'de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü. Karaağaç Mahallesi Kirme mevkisindeki bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bungalov kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.