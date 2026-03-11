Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Datça'da öğrenciler atık dönüşüm projesi etkinliğinde bir araya geldi

        Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Genç AR-GE çalışmaları kapsamında mart ayı etkinliği olarak "Çevre Günü Atık Dönüşüm Projesi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 20:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da öğrenciler atık dönüşüm projesi etkinliğinde bir araya geldi

        Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Genç AR-GE çalışmaları kapsamında mart ayı etkinliği olarak "Çevre Günü Atık Dönüşüm Projesi" gerçekleştirildi.

        Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi Tasarım ve Beceri Atölyesinde, Mustafa Kutluay Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şeyma Ergen rehberliğinde düzenlenen etkinlikte üç farklı liseden 15 öğrenci çevre bilinci üzerine fikirlerini paylaştı.

        Öğrenciler, üç boyutlu hamur çalışması ve uygulamalı grup etkinlikleriyle hem çevre bilinci hem de üretkenlik farkındalığı kazandı.

        Katılımcıların aktif katılımıyla verimli geçen etkinlik sonunda, çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        Datça'da "Eğitimde Güvenli Ortam ve İş Birliği" toplantısı yapıldı
        Datça'da "Eğitimde Güvenli Ortam ve İş Birliği" toplantısı yapıldı
        Datça'da Gaziler Gençlik Yılı kapsamında öğrencilerle buluştu
        Datça'da Gaziler Gençlik Yılı kapsamında öğrencilerle buluştu
        Fethiye'de bungalov ev yangını
        Fethiye'de bungalov ev yangını
        Fethiye'de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi
        Fethiye'de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi
        Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ünal, yeniden göreve getirildi
        Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ünal, yeniden göreve getirildi
        Muğla'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        Muğla'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi