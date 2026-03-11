Datça'da "Eğitimde Güvenli Ortam ve İş Birliği" toplantısı yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, rehber öğretmenler ve müdür yardımcılarıyla "Eğitimde Güvenli Ortam ve İş Birliği" toplantısı yapıldı.



Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu'nda gerçekleşen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.



Toplantıda, eğitim ortamlarında güvenliğin sağlanması, risklerin önlenmesi ve rehberlik çalışmalarının önemi vurgulandı.



Rehber öğretmenlerin öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde kritik rol üstlendiği, okul yönetimleriyle eş güdüm içinde çalışarak sağlıklı bir eğitim iklimi oluşturulmasının gerekliliği ifade edildi.



Öğrencilerin gelecek planlamalarında meslek tanıtımının önemine dikkat çekilerek, farklı meslek gruplarından temsilcilerin okullara davet edilmesinin kariyer farkındalığı açısından değerli olduğu belirtildi. Toplantı sonunda özveriyle çalışan rehber öğretmenlere teşekkür edildi.

