Başkan Gürün’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürün’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kutlama mesajı yayımladı.

İHA

Başkan Gürün’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Kadın emeğinin, vicdanın, cesaretinin dünyayı daha yaşanır bir yer yaptığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün her şeyi borçlu oldukları emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
“Dünya’yı daha yaşanır bir yer yapan kadınlarımıza çok şey borçluyuz”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; “Türk tarihine bakıldığında Türk kadını daima baş üstünde tutulmuş, kadına her zaman değer verilmiştir. Özellikle Atatürk devrimleri ve ilkeleri ile aydınlanan Türkiye Cumhuriyeti’nde birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara demokratik hakları verilmiş, kadınlar sosyal hayatta hak ettikleri yerlerini almıştır. Nene Hatun’dan, Kara Fatma’ya ve Halide Edip’e cesaretleri, yürekleri, fedakarlıkları ile tarih yazan kadınlarımızı Bahriye Üçok’lar, Türkan Saylan’lar izlemiş ve ülkemiz her alanda kadınlarımızın omuzlarında yükselmiştir. Kadına yönelik kafası Ortaçağ karanlığında kalan zihniyetler ve sözde aydınların boş açıklamaları ve toplumu kutuplaştırmaları nedeni ile son yıllarda ne yazık ki kadına şiddet olayları toplumsal bir sorun halini almıştır. Kanayan bu yarayı da hep birlikte, aile bağlarımızı tekrar güçlendirerek, eğitimle ve sevgiyle aşacağız. Bir annenin tüm dünyayı değiştirebilir gerçeğini Zübeyde annemiz ile yaşamış bir ülke olarak Atatürk’ün; “Dünya’da her şey kadının eseridir” sözünün ve devrimlerinin ışığında kadınlarımızın emeği ve cesareti ile tüm hedeflerimize ulaşabileceğimize inanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisi görünce kaçtı
YEREL HABERLER Polisi görünce kaçtı
Kontrolden çıkan kamyon uçuruma uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon uçuruma uçtu: 1 ölü
Marmaris'te orman yangını
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını
Türkiye'yi yasa boğan kazada midibüs sahibine 18 yıl 9 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Türkiye'yi yasa boğan kazada midibüs sahibine 18 yıl ...
Başkan Oktay, “Mavi seviyeye ulaşmak bize bağlı”
YEREL HABERLER Başkan Oktay, “Mavi seviyeye ulaşmak bize bağlı”
Fethiye’de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
YEREL HABERLER Fethiye’de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Marmaris’te Emniyet ve Jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetlemesi
YEREL HABERLER Marmaris’te Emniyet ve Jandarma ekiplerinden Kovid-19 ...
Bodrumspor - Vanspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Vanspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Marmaris’te 348 kişilik ekip ‘’Dinamik Denetim’’ gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Marmaris’te 348 kişilik ekip ‘’Dinamik Denetim’’ ...
24 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsüne 18 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER 24 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsüne 18 yıl 9 ay ...
Muğlaspor - Modafen: 1-1
YEREL HABERLER Muğlaspor - Modafen: 1-1
Bodrumspor - Vanspor: 1-0
YEREL HABERLER Bodrumspor - Vanspor: 1-0
Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde temizlik ...
Muğla’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanımı için yeni düzenleme
YEREL HABERLER Muğla’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma ...
Cezaevi binası 'Gençlik Merkezi' oldu
YEREL HABERLER Cezaevi binası 'Gençlik Merkezi' oldu
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de tanıtım faaliyetleri ortak yürütülecek
YEREL HABERLER Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de tanıtım faaliyetleri ...
Başkan Gürün’den pazarda Korona virüs denetimi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Pazar esnafını ziyaret ederek, kısıtlamaların esnetilmesiyle ilgili rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den pazarda Korona virüs denetimi Muğla ...
Muğlaspor - Modafenspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Muğlaspor - Modafenspor (FOTOĞRAFLAR)
Bodrumspor - Vanspor FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Vanspor FK (FOTOĞRAFLAR)
Marmaris’te aydınlatma direkleri bakıma alındı
YEREL HABERLER Marmaris’te aydınlatma direkleri bakıma alındı
Bisiklet rotası bakımdan geçiyor
YEREL HABERLER Bisiklet rotası bakımdan geçiyor
Ortaca’da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Ortaca’da tarihi eser operasyonu
Fethiye Uyuşturucu Operasyonu
YEREL HABERLER Fethiye Uyuşturucu Operasyonu
Katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Katil zanlısı yakalandı