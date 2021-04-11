Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi öldü

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Ali Arslan (67), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kavaklıdere'nin kırsal Derebağ Mahallesi Eriklibelen mevkiinde meydana geldi. Ali Arslan'ın kullandığı 48 YD 951 plakalı traktör, ormanlık alanda engebeli arazide ilerlerken devrildi. Evli, 4 çocuk babası Arslan, traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan'ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Kavaklıdere Cavit AKGÜN
2021-04-11 13:40:04
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