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Akbük Koyu'nda gergin yıkım

DHA

Akbük Koyu'nda gergin yıkım


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen, aralarında pansiyon, restoran ve konutların bulunduğu 33 yapının yıkım çalışmaları öncesi gerginlik çıktı. Yolu kapatan bina sahipleri ile jandarma arasında arbede yaşandı. Yolun açılmasının ardından iş makineleri alana giriş yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı.
Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen, aralarında pansiyon, restoran ve konutların da bulunduğu 33 yapının yıkım işlemine bugün başlandı. Çevre ve Şehircilik Muğla Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi.
Bina sahipleri yolu kapatarak oturma eylemi yaptı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Karaman ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek köylülerle konuşup, yolu açmalarını istedi. Ancak, uyarlara rağmen köylüler yolu açmadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri ile bina sahipleri arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından ekiplerinin kontrolünde yol açılarak iş makinelerinin koyda bulunan restoranın kaçak bölümlerini yıkmak için girişi sağlandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-04-19 12:01:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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