Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın (2)

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

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KONTROL ALTINA ALINDI

Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın 5 arazöz, 3 iş makinesi, 7 itfaiye ve 45 orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmasını sürdürürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.Cavit AKGÜNAykut KURT/MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜNAykut KURT

2021-04-29 02:35:02



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