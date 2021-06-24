Bodrum'da sahile vuran ölü yunus balığı ekipelri harekete geçirdi

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus balığı, ekipleri harekete geçirdi.

Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü yunus balığı ile karşılaştı. Vatandaşların Bodrum Belediyesine haber vermesi üzerine temizlik işleri ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 1,5 metrelik yunus balığını sahilden alan ekipler uygun bir alana gömmek için götürdü.

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