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Başkan Gürün, Bodrum’un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı

İHA

Başkan Gürün, Bodrum’un en büyük Arıtma Tesisi'nin temelini attı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ve Bodrum’un en büyük atıksu arıtma tesisi olacak “Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” temel atma töreni gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da devam eden ve 650 milyon TL’yi aşan altyapı yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. 37 bin metreküp kapasiteyle yaklaşık 195 bin kişiye hizmet verecek olan “Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” temel atma töreni Dr. Osman Gürün’ün de katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan yatırımlarla Bodrum kıyı şeridinde altyapı yüzde 46’dan yüzde 91 oranına yükselecek. Ayrıca altyapı hizmetlerinden yararlanan nüfusta 170 binden 750 bine çıkacak.

Turgutreis Mahallesinde gerçekleşen temel atma törenine Başkan Osman Gürün’ün yanı sıra, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, tesisin özelliklerini, Bodrum’da yapılan alt yapı çalışmalarını anlatan video gösterimi yapıldı.

Devam eden Turgutreis Kanalizasyon Hattı bu tesise bağlanacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyarlar, Turgutreis, Karabağ, Akçaalan, İslamhaneleri, Dereköy, Peksimet ve Bahçelievler mahallerine 160 milyon TL maliyetle yapılan 160 kilometrelik kanalizasyon hattı, temeli atılan TurgutreisAtıksu Arıtma tesisine bağlanacak. Böylelikle bu mahallelerin atıksu sorunu uzun yıllar boyunca ortadan kalkmış olacak. Ayrıca son teknolojinin kullanılacağı tesislerde arıtılan atıksu, yeşil alan sulamalarında kullanılacak. Tesisin 2022 yılı ortalarında tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Başkan Ahmet Aras: “Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’a çok büyük yatırımlar yapıldı ve yapılıyor”
Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıllardır bir eksiklik olarak gördükleri ve bekledikleri önemli bir yatırımın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesinden dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Aras konuşmasında büyükşehir dev alt yapı yatırımlarıyla Bodrum’a büyük önem verdiğini belirtti. Aras, “Yıllardır beklediğimiz çok önemli bir yatırım hayata geçiyor. Siz değerli vatandaşlarımız bizleri seçerek politik bir dönüşümün önünü açtınız ve gündelik yaşamı birlikte inşa edelim dediniz. Bizde özellikle büyükşehir belediyemiz uyum içinde çalışarak Bodrum’a hizmet ediyoruz. Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak bu modern tesisten elde edilecek arıtılan suyun mandalina bahçelerinde kullanılacak olması bu su kıtlığında çok önemli ve bu nedeniyle sayın başkanıma ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Osman Başkanımla birlikte seçildiğimiz günden bu yana Bodrum’un eksiklerine dair çalışmalar yapıyoruz. Bu büyük yatırımlar için başta Osman Başkanım olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Özcan: “Belediyelerimiz çevreci yatırımlar yapıyor”
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, “CHP’li belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Günümüzün en önemli sorunu, kuraklık ve iklim krizidir. 2019 seçiminde Muğla bir talanla karşı karşıya kalacak diye halkımızı uyarmaya çalıştık ve ne yazık ki haklı çıktık. Son olarak güllük körfezinin ekolojik dengesini bozacak ve canlıların hayatını olumsuz etkileyecek çalışmalarla karşı karşıyayız. Bizim belediyelerimiz çevreci yatırımlar yaparak he doğayı hem de diğer canlıları koruyan yatırımları hayata geçirmeye devam ediyorlar. Bu nedenle Osman Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gürün, “Tüm ilçelerimizi eşit görüyor, eksiklerine göre hizmet ediyoruz”
Açılış töreninde halka seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın tüm ilçelerinde çalışmalarının devam ettiğini ve 13 ilçeyi de eşit gördüğünü söyledi. Başkan Gürün, Bodrum’a yapılan bu alt yapı yatırımlarının 2015 yılından bu yana devam eden bir süreç içinde gerçekleştiğini vurguladı. Başkan Gürün, “Bu yatırım 2015 yılının ortasında başlayan Dünya Bankası kredi anlaşmasından itibaren başlayan bir projeydi. Türkiye’de sadece 2 belediye bu krediden yararlanabildi ve 83 milyon Euro kredi sağladık. Sadece Bodrum değil, Fethiye İlçemizin Ölüdeniz, HisarönüOvacık Mahallelerimizde de arıtma tesisi ve kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Marmaris İlçemizdeki arıtma tesisinin kapasitesini 2 katına çıkarıyoruz ve Milas ilçemizin Ören mahallesine de arıtma tesisi yapacağız. Ula ve Kavaklıdere kanalizasyon hatlarını tamamladık. Bodrumda yıllardır üst yapı yapılmış ancak alt yapıya bir şey yapılmadığı için şikayetler ortaya çıkmış. Seçimde Ahmet Başkanımızla bir söz verdik bu alt yapı sorunun çözeceğiz. Ben araştırmadan kolay söz vermem ancak Bodrum’a bu ihtiyaç önem arz ettiği için söz verdim ve şuan da yapıyoruz” dedi.

Başkan Gürün, “Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz”
Bodrum’da birçok altyapı eksiği bulunduğunu ve bunların tamamlanması gerektiğini belirten Başkan Gürün, inşaat sürecinde vatandaşlardan anlayış beklediklerini, çalışmaların tamamlanmasıyla uzun yıllar boyunca şehrin alt yapı eksiği kalmayacağını söyledi. Gürün, “Kanalizasyon çalışmalarımız ancak kazı yapılarak yapılabiliyor. Ancak çalışmalar tamamlanınca alt yapı uzun yıllar sorun olmaktan çıkacak. Toz, çamur gibi bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor ancak halkımızdan bir süre sabır rica ediyorum. İnşaat yasağının olmadığı sürelerde bu çalışmaları kısa sürede tamamlamaya çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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