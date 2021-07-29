Marmaris-İçmeler karayolu trafiğe kapatıldı İtfaiye ve orman ekiplerine TOMA'larda destek veriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını yola doğru ilerleyince Marmarisİçmeler Karayolu trafiğe kapatıldı. Yangın söndürme ekiplerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da destek veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale edildi.



Karayolu trafiğe kapatıldı

Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın sahil kesimi ve Marmarisİçmeler Karayolu tehdit edecek boyuta ulaştı. Önlem amaçlı ekipler tarafından kapatılan yolda trafik durdu. Araç geçişine izin verilmeyen yol nedeniyle sürücüler alternatif yollara yöneldi. YKarayolu kenarındaki yangını söndürmek için emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'larda yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. TOMA araçları alevlere su sıkarak müdahale ediyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi hız kesmeden sürüyor.

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