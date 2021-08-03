Bodrum’da çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde çıkan bir yangın hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Mazı Yalıçiftlik arasında büyük yangının devam ettiği Bodrum’da bir yangın tehlikesi daha yaşandı. Gece saatlerinde Yalıkavak Bodrum yolunda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarla birlikte büyüme eğilimi gösteren yangını fark eden vatandaşlar, araçlardaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek söndürmek istedi.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar da yangına müdahale için yola çıktı. Yoldan geçen araçlar ise bölgede yoğunluk oluştu. Yangını izlemek için bölgede bekleyenleri, polis bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yangın, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Bodrum’da meydana gelecek büyük bir yangın hızlı müdahale ile önlenmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.