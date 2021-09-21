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Kedi ve köpeklere mikroçip Turizm sezonu sonunda sahiller ve sokaklar sahipsiz köpeklerle doldu TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 2021'de sahipli köpeklere, 2022'de ise kedilere mikroçip takılarak kayıt altına alınacaklarını söyledi

İHA

Kedi ve köpeklere mikroçip Turizm sezonu sonunda sahiller ve sokaklar sahipsiz köpeklerle doldu TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 2021'de sahipli köpeklere, 2022'de ise kedilere mikroçip takılarak kayıt altına alınacaklarını söyledi

Muğla’nın Fethiye, Marmaris, Bodrum gibi büyük turistik ilçelerinde turizm sezonunun sonunda sahiller ve sokaklar sahipsiz köpekler ile dolarken, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, sokaklara terk edilen hayvanların potansiyel risk taşıdığını belirtti. Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin imzaladığı protokole göre 2021 yılında sahipli köpeklere, 2022 yılında ise kedilere mikroçip takılacağını söyledi.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Eroğlu, “Bunun hem vicdani açıdan, hem de havyan sevgisi açısından kabul edilebilecek bir durum değil. Eğer hayvanı terk edecekseniz o zaman almayacaksınız. Bunun yasal bir müeyyidesinin olması gerekiyor. Yeni çıkan 5199 sayılı hayvan hakları kanununda bunlara yer verildi ama daha caydırıcı olması gerekiyor. Biz kesinlikle bu tür davranışları kabul etmiyoruz. Şunu özellikle öneriyoruz. Hayvanlar yaşamımızın bir parçası. Onlar insanların can dostları. Bu şekilde yaklaşılarak alınıp sokağa terk edilmemesi gerekiyor. Eğer bakmaktan vazgeçmek istiyorsa yetkililerle görüşerek bunu yapması lazım. Sokaklara terk etmek suretiyle aynı zamanda potansiyel risk de gündeme gelmiş oluyor” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin imzaladığı protokole göre 2021 yılında sahipli köpeklere, 2022 yılında ise kedilere mikroçip takılacağını ifade eden Eroğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği, odalarımızın da muhalefeti ile kimliklendirme protokolü yaptık ve kimliklendirme konusunu devraldık. Mikroçip uygulaması yapılacak. Böylece artık herkes hayvanı terk edemeyecek. Ona bir müeyyide getirilecek. Hayvana takılan mikroçip okutulmak suretiyle kime ait oluğu, hem hayvan sahibine ait bilgiler, hem de hayvana ait bilgiler olacak. Böylelikle hayvanların sokaklara terk edilmesinin kesinlikle önüne geçilmiş olacak. Eğer insanlar kendileri ile ilgili yaptırımlar ile karşı karşıya geleceğini bilirse ter etmezler ve önüne geçilmiş olacak. 2021 yılında özellikle sahipli olan köpeklerin, 2022 yılında da kedilerin kimliklendirilmesi mevzuatta yer aldı. Biz bunun devrini aldık. Bu çalışmalar zaten devam ediyor. Sahipsiz olan hayvanların önce bakımevlerinde veya rehabilitasyon merkezlerinde kontrol altına alınması lazım. Buraya geldikten sonra da zaten o kimliklendirme ve kaydı yapılıyor” dedi.

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