Prof. Dr. Kaska: Sıcaklık 1 derece artarsa caretta carettalar dünyaya dişi gelecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Kaska: Sıcaklık 1 derece artarsa caretta carettalar dünyaya dişi gelecek

DHA

Prof. Dr. Kaska: Sıcaklık 1 derece artarsa caretta carettalar dünyaya dişi gelecek


Cavit AKGÜNRamazan ÇETİN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, küresel iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların 1 derece artması durumunda yumurtadaki caretta carettaların ya öleceğini ya da dişi olarak çıkacağını söyledi. 
Dünyada etkisini sürdüren iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarını da olumsuz etkiledi. Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda faaliyetlerini sürdüren DEKAMER'in başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, küresel iklim değişikliğine karşı dünya ülkelerini iş birliği yapmaya davet etti. Prof. Dr. Kaska, "26 derece sıcaklıktaki yuvalardan erkek, 32 derece sıcaklıktaki yuvaların hepsinden ise dişi deniz kaplumbağası birey çıkıyor. Yaptığımız araştırmalarda bu sonucu ortaya çıkardık. Şu anda yuvaların çoğu 31-32 derece sıcaklıkta. Bu nedenle hazırdaki yuvalardan dişi ağırlıklı yavrular çıkıyor. Sıcaklığın 1 derece artması, yuva sıcaklığının 33 dereceye çıkması anlamına geliyor. Bundan dolayı yumurtalardaki canlılar ya ölecek ya da dişi olarak çıkacak" diye konuştu.
PAÜ Öğretim Görevlisi ve DEKAMER Koordinatörü Doğan Sözbilen ise deniz kaplumbağalarının farklı coğrafyalarda sıcak iklimlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İhtiyaçları içerisinde yuvalama kumsalları ve beslenmek için göç halindeler. Deniz kaplumbağaları küresel iklim değişikliğinden ciddi derecede etkilendi. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN Ramazan ÇETİN
2021-11-20 09:51:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor
YEREL HABERLER Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein sperm ...
Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Muğla’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri tutuklandı
Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet
Alkollü şahıslar birbirine girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü şahıslar birbirine girdi: 1 yaralı
Mandalin Cup Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Mandalin Cup Tenis Turnuvası başladı
Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında program düzenlendi
YEREL HABERLER Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında program ...
Muğla’da Kütüphane açılışları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında okullarda kütüphane açılışları sürüyor.
YEREL HABERLER Muğla’da Kütüphane açılışları Milli Eğitim Bakanlığı ...
Seydikemer’de 10 kilometre dere temizliği yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, dere temizliği çalışmaları kapsamında Seydikemer’de 10 bin 300 metre dere temizliği yaptı.
YEREL HABERLER Seydikemer’de 10 kilometre dere temizliği ...
Eşe karşı cinayete ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eşe karşı cinayete ağırlaştırılmış müebbet
Bodrum Belediyesi Karakılçık Buğdayı ve Kanola tohumlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Karakılçık Buğdayı ve Kanola ...
Başkan Gürün, Datça’da muhtarlarla buluştu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Datça ziyaretinde Datçalı muhtarlar ile bir araya geldi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Datça’da muhtarlarla buluştu Muğla ...
Denizcileri dolandırmakla suçlanan Azeri iş kadını Kuceruk’ten açıklama: Bunlar firmamıza yönelik komplodur
YEREL HABERLER Denizcileri dolandırmakla suçlanan Azeri iş kadını ...
Vadi ve dere yataklarına yüzlerce kamyon hafriyat döküldü Hafriyat yığınları site sakinlerini ayağa kaldırdı
YEREL HABERLER Vadi ve dere yataklarına yüzlerce kamyon hafriyat ...
Dolandırıcılık şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı
Datça’da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça ...
Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı (2)
YEREL HABERLER Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira ...
Bitez Koyu açıklarında demirli tekne battı
YEREL HABERLER Bitez Koyu açıklarında demirli tekne battı
Down sendromlu Yiğit, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
YEREL HABERLER Down sendromlu Yiğit, çalışma azmiyle herkese örnek ...
Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira ...
12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı
YEREL HABERLER 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü ...
Akü hırsızının kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı Milas’ta üç araçtan akü, benzin ve mazot hırsızlığı yapan ve JASAT ekiplerince yakalanan Z.Y. isimli şüphelinin kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
YEREL HABERLER Akü hırsızının kesinleşmiş hapis cezası ortaya ...
Bodrum’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.