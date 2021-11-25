Muğla EAH’da ilk defa hastaya 3 kablolu pil takıldı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez bir hastaya üç kablolu kalp pili takıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği hekimleri ilk defa bir hastaya üç pilli kalp cihazı taktı.

Kardiyoloji hekimlerinden Doç. Dr. Volkan Doğan ve Doç. Dr. Oğuzhan Çelik tarafından, hastaya lokal anestezi altında anjiyografi ünitesinde CRTİCD (3 kablolu kalp pili) cihazı takıldı.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Volkan Doğan cihaz ve cihazın çalışma mekanizması hakkında bilgi verdi. Doğan, ““3 kablolu pil, yani şoklama özelliği olan cihaz kardiyak resenkronizasyon tedavisi, kalbinizin odacıklarının daha düzenli ve verimli bir şekilde kasılmasını sağlamak için göğsünüze bir cihaz yerleştirme prosedürüdür. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT), kalbin her iki alt odacığına elektrik sinyalleri gönderen biventriküler kalp pili adı verilen bir cihaz kullanır. Sinyaller, ventriküllerinizi daha koordineli bir şekilde kasılması için tetikler, bu da kalbinizden kan pompalamasını iyileştirir. Bazen cihaz, kalp ritminiz tehlikeli bir şekilde düzensizleşirse kalp atışınızı sıfırlamak için elektrik şoku verebilen implante edilebilir bir kardiyoverterdefibrilatör (ICD) içerir. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi, ventrikülleri koordineli bir şekilde kasılmayan kişilerde uygulanan bir kalp yetmezliği tedavisidir. Kalp yetmezliğiniz varsa, kalp kasınız zayıflar ve vücudunuzu desteklemek için yeterli kanı pompalayamayabilir. Kalbinizin odaları birbiriyle uyumlu değilse bu durum daha da kötüleşebilir. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi, kalp yetmezliği semptomlarınızı azaltabilir ve ölüm dahil kalp yetmezliği komplikasyonları riskinizi azaltabilir. Bu işlem tıbbi gereklilik halinde hekim tarafından değerlendirilen uygun hastalara yapılmakta olup kurumumuzda ilk defa uygulanmıştır” dedi.

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