Datça’da deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

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Muğla’nın Datça ilçesinde Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi’nde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi’nde deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma komutanı Necmettin Erdoğan, Datça MAGAME ekibi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatbikatta deprem veya doğal afet durumlarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

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