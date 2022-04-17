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Yanan araç kullanılmaz hale geldi Menteşe-Ula karayolu Devrant mevkiinde yakıt deposundan sızan benzinden çıkan kıvılcımlar sonucu araç kullanılamaz duruma geldi.

İHA

Yanan araç kullanılmaz hale geldi Menteşe-Ula karayolu Devrant mevkiinde yakıt deposundan sızan benzinden çıkan kıvılcımlar sonucu araç kullanılamaz duruma geldi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın sonucu araç kullanılmaz duruma geldi.
Menteşe Ula Karayolu Devrant Mevkiinde Yusuf Mesut Gökcen’e ait 48 AIF 565 plakalı Opel marka araç seyir halinde iken benzin deposundan sızan benzin sonrası yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan araca müdahale etti.
Yanan araçta bulunanlar aracı terk ederken araç yangın sonrası kullanılmaz duruma geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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