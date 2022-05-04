Bodrum'da bayram tatili dönüşü başladı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler dönüş yoluna geçti. Bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yoluna geçildi. Özellikle bayram tatili boyunca otellerdeki doluluk oranı tatil bitimiyle birlikte yüzde 90'lardan yüzde 60 seviyesiyle geriledi. Gümbet Kavşağı BodrumMilas istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, kentin belirli noktalarında tatilcilerin kentten ayrılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY
2022-05-04 20:27:37
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