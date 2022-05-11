Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu

İHA

Herkes dağda ararken o bahçesinde buldu

Muğla'da Mart ayında yağışlı hava sonrası çıkan, vatandaşların dağlarda saatlerce arayarak az sayıda bulabildiği kuzugöbeğini Fatma Özçelik isimli vatandaş bahçesinde buldu.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasında Fatma Özçelik isimli vatandaş, dağlarda saatlerce aranan, uzun süren çabalar sonucu bulunabilen, kilosu yaklaşık 500 lira olan kuzugöbeğini evinin bahçesinde buldu. Özçelik, 12 adet kuzugöbeğinin 1 tanesinin 300, diğerlerinin ise 100 ve 50 gramdan toplam 1 kilo 300 gram olduğunu söyledi.

Fatma Özçelik, "Muğla'da Mart ayının ortasından itibaren iklime göre dağlara kuzugöbeği aramaya gideriz. Dağlarda kuzugöbeğini görmek zordur. Bulmak zordur. Bir kişi dağda kuzugöbeği bulduğunda altın bulmuş gibi sevinir. Pazar günü Karabağlar Yaylası’ndaki evimizin bahçesine çıktım. Bahçede rutubetli olan bacanın hemen yanında 12 tane kuzugöbeği çıkmış. Fark etmemişiz. En büyük olan 300 gram, diğerleri 50 ve 100'er gram geldi. Toplam 1 kilo 300 gram kuzugöbeğini aldık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz’de "Devalı Tatlar Festivali" gerçekleşecek
YEREL HABERLER Köyceğiz’de "Devalı Tatlar Festivali" gerçekleşecek
Marmaris açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fethiyespor Of’tan avantajlı dönmek istiyor
YEREL HABERLER Fethiyespor Of’tan avantajlı dönmek istiyor
Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Milas'ın 112 mahallesinde elektrik kesintisi ...
Büyükşehir ile ürünlerin değeri artıyor, üretici kazanıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurduğu distilasyon tesisi ile üretilen lavanta, kekik, okaliptüs, nane, adaçayı başta olmak üzere 10 çeşit tıbbi-aromatik bitkiden uçucu yağ elde ederek üreticinin daha fazla gelir elde etmesini sağlıyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir ile ürünlerin değeri artıyor, üretici ...
Fethiye’de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli ...
Büyükşehir’in yolları uluslararası yarışa hazırlanıyor 14-15 Mayıs’ta düzenlenecek Uluslararası Halikarnas Granfondo Bisiklet yarışının gerçekleşeceği Bodrum Kızılağaç ve Milas Ağaçlıhöyük güzergâhında bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir’in yolları uluslararası yarışa ...
Baba hasretini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gideriyor Marmaris yangınında evleri tamamen yanan ve TOKİ tarafından yenisi kısa sürede yapılan Günay Şahin, rahmetli babasına benzettiği için baba hasretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile giderdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmeyi çok istediğini söyledi
YEREL HABERLER Baba hasretini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ...
Muğla’ya 1 milyon İngiliz turist bekleniyor Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaretinde MUğla'ya bu yıl yaklaşık 1 milyon İngiliz turistin gelmesinin beklendiğini açıkladı.
YEREL HABERLER Muğla’ya 1 milyon İngiliz turist bekleniyor Birleşik ...
Fethiyespor Play-Off sınavında
YEREL HABERLER Fethiyespor Play-Off sınavında
Bodrum Yörük Obası 2. Kültür Sanat Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Bodrum Yörük Obası 2. Kültür Sanat Festivali başlıyor
Köyceğiz’de yüksekokul öğrencilerine “Yaşlılarda Ayrımcılık” semineri
YEREL HABERLER Köyceğiz’de yüksekokul öğrencilerine “Yaşlılarda ...
Bodrumspor avantaj peşinde
YEREL HABERLER Bodrumspor avantaj peşinde
Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Köyceğiz’de halk toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de halk toplantıları devam ediyor
Marmaris’te sahte içki operasyonları devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris’te sahte içki operasyonları devam ediyor
Başkan Oktay Marmaris'e gelen yelkenliyi yolcu etti
YEREL HABERLER Başkan Oktay Marmaris'e gelen yelkenliyi yolcu etti
Bodrum'a 2 kruvaziyer ile 202 turist
YEREL HABERLER Bodrum'a 2 kruvaziyer ile 202 turist
Müteahhide silah zoruyla senet imzalatan 7 çete üyesine gözaltı
YEREL HABERLER Müteahhide silah zoruyla senet imzalatan 7 çete ...
Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
Milas'ta mahalle muhtarları, genel kurulda bir araya geldi
YEREL HABERLER Milas'ta mahalle muhtarları, genel kurulda bir araya ...
Fethiye Ölüdeniz’de sürüklenen tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Fethiye Ölüdeniz’de sürüklenen tekne kurtarıldı
Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay yabancı öğrencilerle bir araya geldi
Köyceğiz’de düğün sezonu açıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de düğün sezonu açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.