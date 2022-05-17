13 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, kimlik kontrolünde yakayı ele verdi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde 13 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Güvercinlik yol kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. B.U. isimli şahsa yapılan kimlik sorgulamasında hakkında “Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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