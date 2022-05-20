Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 25 Mayıs’ta Marmaris’ten başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği’nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı çerçevesinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3’üncü Uluslararası Yat Yarışları Marmaris’ten başlıyor.



İlk yarış olan Halikarnas Kupası 25 Mayıs’ta Marmaris’ten start alarak 190 deniz millik çok zorlu bir rotanın tamamlanmasıyla 27 Mayıs’ta Bodrum’da sona erecek. 28 Mayıs’ta Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak. Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye’nin marka şehri ve turizmin başkenti olan Muğla’da başlayacak ve kıtaların buluşma noktası İstanbul’da sona erecek.



En prestijli yat yarışı

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın en prestijli yat yarışlarından biri olduğunu belirterek, “Organizasyonumuz henüz 3’üncü yılına girmişken gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini almış bulunmakta. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz denizlerinde 25 Mayıs’ta çok özel bir etkinliğe imza atacağız. Tüm yelken sevdalılarını Marmaris’e bekliyoruz” dedi.



11 farklı sınıfta yarışlar

Halikarnas Kupası’ndaki yarışlar bu yıl toplam 11 farklı sınıfta gerçekleşecek. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olan ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu yıl 100’ün üzerinde yat yarışacak. 25 Mayıs Çarşamba Muğla’da başlayacak yarışlar Bodrum’da 27 Mayıs Cuma günü sona erecek.



Bodrum Kalesi’nde ödül töreni

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı, 2527 Mayıs’ta dünyanın en özel destinasyonlarından MarmarisGöcekBodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği yarışların ödül töreni ise 28 Mayıs tarihinde Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek.

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