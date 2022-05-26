Muğla'da 237 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde durdurulan 5 araçta 237 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları şüphelisiyle 4 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer ilçesinin Yediburunlar ve Gemieleğe bölgesinden tekneyle Yunanistan ve İtalya'ya göçmen kaçırılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından koya inen yol üzerinde 2 kamyon, 2 kamyonet ve 1 minibüs durduruldu. Araçlarda yapılan aramada aralarında Afganistan, Bangladeş, Suriye, Mısır ve Filistin uyruklu 237 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi 4 kişi yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN
2022-05-26 19:32:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.