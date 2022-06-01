'Costa Venezia' ile 1339 turist Bodrum'da



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' 1339 turist getirdi. Gemiden inen turistler, alışveriş yaparak denize girdi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yolcu gemisi hareketliliği devam ediyor. Bodrum'a son olarak saat 09.00 sıralarında Almanya, İtalya ve İspanya uyruklu toplam 1339 yolcu ve 1081 personeliyle İtalya bayraklı, 324 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' demirledi. Gemiden inen turistler, çarşıda alışveriş yaptı, bazıları da denize girdi. Yolcu gemisinin saat 19.00'da Pire Limanı'na hareket etmek üzere yola çıkacağı bildirildi.

Restoran işletmecisi Candan Topdemir, "Gemiden inen turistler, sabah olduğu için daha çok kahvaltı yapmayı tercih ediyor. Bu caddede 3 restoran var, hepsine gelen turist oluyor. Turistlerin tercihi daha çok ilçe merkezi oluyor. Kahve içip, yemek yiyorlar. Daha çok gelsinler istiyoruz. Çok ucuza yemek yiyor, çok ucuza içki tüketiyorlar. Onun için çok mutlular" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-01 16:04:15



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