Uzmanlar ‘uyuz’ hastalığına karşı vatandaşları uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar ‘uyuz’ hastalığına karşı vatandaşları uyardı

İHA

Uzmanlar ‘uyuz’ hastalığına karşı vatandaşları uyardı

Deri ve Zührevi Hastalıkları Doç. Dr. Serkan Demirkan vatandaşları uyuz hastalığına neden olan ‘Sarcoptes uyuz böceği’ hastalığına karşı uyararak korunma yöntemlerini anlattı.

Toplu yaşam alanları, kapalı ortamlarda sıkça görülen uyuz hastalığının kaşıntı ve döküntü ile başladığını ve insandan insana da bulaşabildiğini belirten Acıbadem Bodrum Hastanesi Doç.Dr.Serkan Demirkan hastalığa Sarcoptes Scabiei Hominis adı verilen ve gözle fark edilemeyen bir eklem bacaklının neden olduğunu ifade etti.

Hastalığın cinsiyet ayrımının olmadığını ve her iki cinste de tüm yaş gruplarında görülebileceğini belirten Doç.Dr.Serkan Demirkan, “Hastalık her insanda her yaşta görülebilir ve insandan insana 15 dakikalık bir yakın temas ile bulaşabilir. Cinsel yol yada kişisel eşyaların ortak kullanımı etkili bir bulaş durumudur. Hastalık özellikle bakım evi, yurt gibi insanların yoğunlukta bulunduğu ve birlikte yaşadıkları alanlarda daha sık görülür. Bağışıklığı düşük kişilerde daha ağır semptomlar görülebilir. Kişiden kişiye geçen Sarcoptes paraziti 3 ila 6 hafta kuluçka dönemi yaşar ve insan vücudu belirti göstermeye başlar. Sıcak duş ile artan kaşıntı en büyük bulgulardan biridir. El ve ayaklarda parmak araları, kulak arkaları, bel bölgesi ve koltuk altlarında yoğun olarak görülür. Deride küçük kabarıklıklar su toplamaları ve kepekli ve kabuklu lezyonlar görülebilir” dedi.

“Başarılı bir tedavide dahi bulgular 6 hafta daha devam edebilir”
Başarılı bir uyuz hastalığı tedavisinde dahi bulguların 6 hafta daha devam edebildiğine vurgu yapan Doç.Dr.Serkan Demirkan, “Uyuz hastalığının tedavisi kişinin yaşına, bağışıklık sisteminin durumuna ve çeşitli durumlarına kadar farklılık gösterebilir. Merhem, krem gibi lokal tedavi unsurları belirtilen bölgelere dikkatlice uygulanmalıdır. Kullanılan çarşaf, yorgan ve pikenin en az 60 derece sıcaklıkta yıkanarak ütülenmesi gerekmektedir. Uyuz hastalığı tedavisi başarılı olsa da kişilerde bulgular 6 hafta daha görülebilir. Bu nedenle aynı yaşam alanını paylaşan aile bireyleri aktif şikayetleri olmasa bile aileden birinin uyuz tedavisi gördüğü sırada diğer aile bireylerinin de mutlaka hastaneye başvurarak tedavi görmeleri önerilmektedir” diye konuştu.

“En önemli korunma yöntemi, hiyen”
Uyuzdan korunmanın en önemli yönteminin kişisel hijyene dikkat etmek olduğunu kaydeden Demirkan sözlerini şöyle sonlandırdı;
“Uyuzdan korunmada en önemli unsurların başında hijyen gelmektedir. Hasta olduğundan şüphelenilen kişilerin kişisel malzemeleri kullanılmamalı ve direk temastan kaçınılmalıdır. Ayrıca en ve araba gibi alanlarda da temizliğe ve hijyene azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Her şeyden önemlisi de uyuz hastalığının belirtileri görüldüğünde vakit kaybeden en yakın sağlık kuruluşuna başvuru yapılmalı ve tedaviye başlanılmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz’de öğrenciler bilimsel çalışmalarını sergiledi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de öğrenciler bilimsel çalışmalarını ...
Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
YEREL HABERLER Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi ...
Seydikemer'de samanlık yangını
YEREL HABERLER Seydikemer'de samanlık yangını
Muğla’da kedi operasyonu
YEREL HABERLER Muğla’da kedi operasyonu
Muğlada trafik kazası 1 ölü, 1yaralı Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
YEREL HABERLER Muğlada trafik kazası 1 ölü, 1yaralı Muğla’nın ...
Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma ...
Eski eşi ve çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eski eşi ve çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı (2)
YEREL HABERLER Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı (2)
Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da firari 52 şüpheli yakalandı
Muğla’da ‘Huzur ve güven’ uygulamasında 12 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla’da ‘Huzur ve güven’ uygulamasında 12 tutuklama
İtalya’da Türk denizciliğini anlatacak
YEREL HABERLER İtalya’da Türk denizciliğini anlatacak
Köyceğiz’de 7,5 hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de 7,5 hapis kararı bulunan şüpheli ...
MTO vize ofisini ikiye çıkardı
YEREL HABERLER MTO vize ofisini ikiye çıkardı
MSKÜ 30’uncu yıl marşı ve logosu tanıtıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kuruluşunun 30’uncu yılı anısına düzenlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marşı ve logosunun tanıtımı yapıldı.
YEREL HABERLER MSKÜ 30’uncu yıl marşı ve logosu tanıtıldı Muğla ...
'Costa Venezia' ile 1339 turist Bodrum'da
YEREL HABERLER 'Costa Venezia' ile 1339 turist Bodrum'da
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
YEREL HABERLER Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
Büyükşehirden yangınlar için mobil istasyon Muğla Büyükşehir Belediyesi orman, konut yangınları için Bodrum, Fethiye, Milas ve Seydikemer ilçelerinde kurduğu mobil istasyonlar bugün itibari ile göreve başladı.
YEREL HABERLER Büyükşehirden yangınlar için mobil istasyon Muğla ...
Kaymakam Böke, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Böke, vatandaşlarla bir araya geldi
Bodrum’da lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor Bodrum’da lahmacun fiyatları pazarda 15, plajda 300, teknede 450 TL
YEREL HABERLER Bodrum’da lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 ...
Köyceğiz’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri ...
Ünlü sanatçılar ve C-Majör Korosu, Down sendromlu çocuklara destek konseri için bir arada
YEREL HABERLER Ünlü sanatçılar ve C-Majör Korosu, Down sendromlu ...
Bronz teniyle sahilin yıldızı oldu
YEREL HABERLER Bronz teniyle sahilin yıldızı oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.