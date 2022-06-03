Muğla merkezli organizatör operasyonunda 7 tutuklama

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, jandarma ekiplerince Marmaris merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda organizatör şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.
Muğla'da göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı-İnsan Ticareti ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ekiplerinin 3 ay süren teknikfiziki takip sonrası Marmaris merkezli Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D., M.K., T.A., M.Y. ile Suriye uyruklu A.Z., M.E.H. ve Y.A. tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-06-03 19:02:09
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