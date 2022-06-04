Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de, Datça açıklarında bugün saat 12.02'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı ve Sındı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-06-04 13:46:20



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