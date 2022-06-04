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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

DHA

Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de, Datça açıklarında bugün saat 12.02'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı ve Sındı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2022-06-04 13:46:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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