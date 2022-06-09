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Bodrum'da park halindeki minibüs yandı, o anlar kamerada

DHA

Bodrum'da park halindeki minibüs yandı, o anlar kamerada


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde Konacık Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bakım için sanayi sitesine gelen 48 BB 7308 plakalı minibüs, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler bir anda yükselirken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çevrede bulunanlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, minibüsün yanma anı çevredeki bir iş yerine güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde çevredekilerin alevlere söndürme tüpleriyle müdahalesi de yer aldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-06-09 18:20:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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