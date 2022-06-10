Bodrum açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)-MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca geri itilen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 02.25´te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-10 02:18:13



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