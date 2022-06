İş dünyasının duayen ismi Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti

Ankara'da sel felaketi can aldı

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Kurucusu ve Onursal Başkanı, Türk iş dünyasının duayen ismi Uğur Terzioğlu vefat etti.



Muğla’nın Milas ilçesinin yetiştirdiği uluslararası düzeyde en ünlü işadamlarından, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Kurucusu ve Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Terzioğlu’nun cenazesi Salı günü (14 Haziran 2022) Muğla Milas Kurşunlu Camii’nde kılınacak öğlen namazına müteakip Milas’taki aile mezarlığında toprağa verilecek.



20 Ekim 1933’te Milas’ta doğan Uğur Terzioğlu, ilk olarak aile şirketi Terzizade Fabrikaları Yönetim Kurulu’nda iş hayatına atıldı. Daha sonra İtalya’ya giden Terzioğlu, orada Filmcentre adlı şirketi kurdu. Bolu Tüneli’ni inşa eden İtalyan Astaldi S.P.A’ın Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Terzioğlu, Taba Amcham Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Kanada Ticaret Odası (Yönetim Kurulu Üyesi), TESEV (Kurucu Üye), Ankara Trafik Vakfı (Kurucu Üye), İtalyan Ticaret Odası (Üye), Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu üyesi, Democracy Council of California Türkiye Temsilcisi, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Terzioğlu, özellikle Türk Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadı. İngilizce ve İtalyanca bilen Uğur Terzioğlu, birçok ödülün de sahibiydi. Fransız Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı, MPEA (US) Certificate Of Merit Ödülü, İtalyan Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı bunlardan ilk akla gelenler olarak yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.