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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vebitcoin soruşturması iddianamesi kabul edildi

İHA

Vebitcoin soruşturması iddianamesi kabul edildi

Kripto para borsasında faaliyet gösteren Muğla merkezli Vebitcoin şirketinin tutuklu sanığı İlker Baş ve 16 kişi hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Muğla merkezli kiropto para borsasında faaliyet gösteren ve işlemleri durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına 23 Nisan 2021 tarihinde bloke koymuştu. MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan Vebitcoin şirketinin sahibi İlker Baş gözaltına alındıktan sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çok sayıda müştekinin dolandırıldıklarını iddia etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda 14 Aralık 2021 tarihinde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiş, mahkemece iddianame iade edilmişti.

İade edilen iddianamedeki eksiklikler doğrultusunda genişletilen soruşturma dosyasında, eksiklikler tamamlanarak tutuklu şüpheli İlker Baş ve adli kontrol tedbiri uygulanan 16 kişi hakkında 365 mağdur/müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle 3 Haziran 2022 tarihinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca tekrar hazırlanan iddianame Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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