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Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor

DHA

Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor


Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 400 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangını, 3'üncü günde, 5 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 27 helikopter ve 14 uçakla havadan; 253 arazöz, 26 su tankeri, 2 bin 604 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla da karadan müdahale ediliyor.
Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde Küfre Koyu'ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 21 Haziran günü saat 20.02'de yangın çıktı. Çubucak, Okluk Koyu ve Hisarönü Körfezi olmak üzere 3 noktada etkili olan yangına ilk etapta 1 helikopter, 4 arazöz, 7 dozer ve 160 orman işçisiyle müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederken İzmir, Antalya, Burdur ve Denizli'den çok sayıda arazöz ve takviye ekip de bölgeye sevk edildi. Takviye olarak gönderilen 1 helikopter, 140 arazöz, 6 dozer, 416 orman işçisiyle alevlere daha etkin müdahalede bulunuldu. Alevlerin yaklaştığı Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde 31 ev, görevlilerin uyarısıyla boşaltıldı. Havanın kararmasıyla alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, havadan yanan alanları inceleyip, Değirmenyanı Koordinasyon Merkezi'nde de söndürme çalışmalarıyla ilgili Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'tan brifing aldı.
Söndürme çalışmalarında 2'nci gün; 20 helikopter ve 14 uçak ile 688'i Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 1494 personel; 172 arazöz dahil toplam 363 araç, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 17 dozer dahil 39 iş makinesiyle devam etti. Bakanı Vahit Kirişci, gün içinde yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Alevlerin yaklaştığı Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde, Ahmediye Sokak'taki 20 kadar ev de olası tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar, bölgeden uzaklaştırıldı. Alevlerle mücadele, gece boyunca da devam etti.
'52 HANEDEN 152 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, dün gece, Orman Genel Müdürlüğü mobil izlemenin bulunduğu Küfre Koyu'nda yaptığı açıklamada son durumla ilgili bilgi verip, "An itibarıyla yangının kontrol altına alındığını ifade ettim ve şu eklemeyi yaptım. Önümüzdeki saatlerde hava sıcaklığı ve rüzgarın hızına bağlı olduğunu söylemiştik. 1-2 lokasyonda tam da dediğimiz gibi hava sıcaklığı arttı ve rüzgarın hızı 60 kilometreye çıktı. Hava araçları ve yer araçları her iki noktada değerlendirmelerimizi yaptık. Rüzgar olumsuz etkiledi, tedbirler alındı, müdahale sürüyor. Geçtiğimiz yıl ülke olarak edindiğimiz çok önemli bir tecrübe var. 1945'ten bu yana en büyük orman yangını olmuştu. O tecrübeyi de arkamıza alarak ciddi bir çalışma yürütüldü. Geçtiğimiz sene 3 tane uçağımız vardı bu yıl 20. Yer aletleri çok çok önemli. Bir anlamda kara kuvvetleri çok önemli. Bugün itibarıyla helikopter ve uçak sayımız 41'e çıktı. 52 haneden 152 vatandaşımızı yerleşim yerlerinden tahliye etmek zorunda kaldık. Tamamen emniyet amaçlı. Alınması gereken tüm önlemler alındı" diye konuştu. 
ALEVLERLE MÜCADELEDE 3'ÜNCÜ GÜN
Bölgede 3'üncü günde 400 hektarı aşkın alanda etkili olan yangın, Değirmenyanı, Bördübet, Amazon Yedi Adalar, Okluk Koyu ve Çubucak mevkilerine ilerledi. 5 noktada etkili olan alevlere günün ilk ışıklarıyla 27 helikopter ve 14 uçakla havadan müdahaleye tekrar başlandı. Karadan da 253 arazöz, 26 su tankeri, 2 bin 604 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla söndürme çalışmaları sürüyor. Bugün jandarmaya ait 7 helikopterin de söndürme çalışmalarında kullanıldığı belirtildi.
Orman Genel Müdürlüğü'nden bölgede rüzgarın saatte 23 kilometre hızla estiği, sıcaklığın ise 27 derece olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN Fırat AKAY
2022-06-23 10:35:21

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