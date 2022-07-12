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Bodrum, araçlardan atılan çöplerden arındırılıyor Bin 500 poşet atık karayolları kenarlarından arındırıldı

İHA

Bodrum, araçlardan atılan çöplerden arındırılıyor Bin 500 poşet atık karayolları kenarlarından arındırıldı

Bodrum Belediyesi, kentin her bölgesinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri karayolları kenarlarına atılan çöpleri tek tek topluyor. 13 günde yaklaşık bin 500 poşet atık karayolları kenarlarından arındırıldı.

Bodrum Milas Karayolu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü Bina İçi Temizlik Şefliği’ne bağlı görevliler, seyir halindeki araçlardan atılan içecek kutuları, cam şişeler, plastik, kâğıt ve diğer atıklardan oluşan çöpleri, tek tek topladı.

Belediye ekipleri, karayolları sorumluluk alanı içinde bulunan TorbaGüvercinlik gidiş ve geliş yolunu, oluşan kötü görüntülerden kurtarmak ve sıcak havalarda oluşacak yangın tehlikelerini önlemek amacıyla özverili bir çalışmayla temizledi. Cam şişe, içecek kutuları, plastik, kağıt ve diğer atıklardan oluşan bin 500’ün üzerinde poşet dolusu atık, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı araçlarla bölgeden alınarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi’ne nakledildi.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, Bodrum’da yaşayan veya tatil için Bodrum’u tercih eden vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermelerini, çöplerin yol kenarlarına değil çöp kutularına atılması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

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