Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (8)

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YANGININ ÇIKTIĞI İLK NOKTADA İNCELEME YAPILDI

Datça'da kontrol altına salınan orman yangınıyla ilgili havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının ilk çıktığı nokta olan Radar Tepe kavşağındaki trafo ve yüksek gerilim hattında jandarma ekipleri ve bilirkişi tarafından inceleme yapıldı. Ekipler bölgedeki vatandaşların ifadesine başvurdu.Fırat AkayCavit AKGÜN/DATÇA (Muğla), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Fırat AKAYCavit AKGÜN

2022-07-14 22:03:49



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