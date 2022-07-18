Çikolata Müzesi, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Muğla'nın Milas ilçesinde MilasBodrum Karayolu üzerinde hizmet veren çikolata müzesi vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. 7 ton çikolata kullanarak yapılan, tarihi varlıkların yanı sıra siyaset, spor ve sanat camiasının ünlü isimlerinin portrelerinin de yer aldığı müzeyi bayram tatili boyunca yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti. Müzede önümüzdeki süreçte masal kahramanlarının da sergileneceği belirtildi.

Milas Bodrum Karayolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinde geçtiğimiz yıl açılan Çikolata Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Uzun yıllar Belçika'da yaşayan ve 2014 yılında katıldığı Çikolata Yarışması'nda birinci olan Mesut Kırımlı ile Milaslı genç işletmeci Onurcan Köksal'ın girişimiyle açılan Bodrum Çikolata Müzesi 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 6 bin kişiyi ağırladı.

Bodrum ve Milas ağırlıklı olmak üzere Muğla’nın her ilçesinden eserler, yapılar, tarihi ve doğal güzellikler ile bölgeye renk ve değer katmış insanların çikolatadan inşa heykel ve portrelerinin sergilendiğini belirten Onurcan Köksal; “Bodrum Çikolata Müzesi konsept olarak kullandığı çikolata miktarıyla ve eserlerin boyutları ve ebatlarıyla dünyadaki diğer tüm çikolata müzeleri arasında ilk konumda. Müzenin yapımında 7 ton çikolata kullanıldı. Bu miktarın matematiksel bir hesabı bilimsel bir izahı vardır. Kadınlar 5 ile 7 dakika erkekler 8 ila 10 dakika müzedeki bu yoğun kokuyu teneffüs ettiği sürece günlük ihtiyaçları olan mutluluk hormonunu koku vasıtasıyla salgılayıp o şekilde ayrıla biliyorlar. Ziyaretçilerimizin tamamına maskeleri varsa çıkarıp bol bol derin nefes almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Müzenin yapımının yaklaşık 4,5 ay sürdüğünü sözlerine ekleyen Köksal; “7 ton çikolatanın tamamen eritilip, şekillendirilmesi, kalıplandırılması ve de müze haline getirilmesi 4,5 ayı buldu. 2021 yılının Şubat ayında müzemiz hizmete açıldı. O tarihten bu yana halkımızdan gördüğümüz ilgi bizleri memnun etti. Bu bölgede yaşayanların çoğu müzemizi ziyaret etti” dedi.

"Ünlülerin de uğrak yeri oldu"

Özellikle yaz aylarında tatil için Bodrum bölgesine gelen ünlülerin de mutlaka müzeye uğradığını belirten Köksal, “Müzemizde bu bölgede yaşamış, yaşamını sürdüren ünlülerin çikolatadan portreleri yer almakta. Bu ünlüler müzemizi ziyaret ederek kendilerinin el yapımı çikolatadan yapılmış portrelerini de görerek bizlerle fotoğraf çektirip isterlerse çikolatadan yapılmış anılarını da alıp götürebiliyorlar” dedi.

Bayram haftası nedeniyle oldukça yoğun bir hafta geçirdiklerini de dile getiren Köksal, “Bayram bizler için yoğun geçti. Bu bizleri memnun ediyor. Çünkü bizim amacımız öncelikle çikolata kültürü yaratabilmek. Bunun yanında Belçika el yapımı çikolatalarının satışının yapıldığı bir mağazamız var. Burada tadımlarımızla, görsel şovlarımızla halkımıza tamamen bir çikolata kültürü yaratmayı kendimize misyon olarak edindik. Çikolata mağazamızda da hem tadım hem satış yapıyoruz. Bayram haftasında yaklaşık 6 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Gelen ziyaretçilerimizin talepleri de oldu. Masal kahramanlarının da çikolatadan yapılmış heykellerini müzede görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de müzemizin mimarı Mesut Kırımlı’ya talepleri ilettik. Gelen talepler üzerine önümüzdeki süreçte yeni güncellemeler yapılacak. Müzemizin mimarı Mesut Kırımlı, aslen Safranbolulu, Belçika’da yaşamış ve burada 2014 Belçika Çikolata Yarışmasında şampiyonluğu elde etmiş birisi” dedi.

Köksal, Çikolata Müzesi’nin ziyaretçilerini haftanın 7 günü saat 10.00 ile 22.00 arasında ağırladığını belirterek, ziyaretçilerin çay, kahve içebileceğini, çikolata çeşitlerinden tadabileceklerini ifade etti.

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