Belediyenin yaz kursu başlıyor

Bodrum Belediyesi çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik projelere imza atmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet veren Bodrum Belediyesi, çocuklara ücretsiz yaz kursları başlatıyor.



Kültür ve sanata değer veren sosyal belediyecilik anlayışı gereği ilçenin farklı noktalarında, çocuklar için çeşitli kurslar düzenleyecek olan Bodrum Belediyesi, gençlerimizin kişisel gelişimden, yeteneklerin keşfine, sosyal beceriler kazandırılmasından spora kadar birbirinden önemli kurslar verecek.



Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilk kurs programı, Umurca Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi’nde verilecek gitar kursları ile başlayacak. Burada çocuklar sanat ve müzikle buluşacak.



Bodrum Belediyesi’nin ücretsiz yaz kurslarında düzenlenen gitar kursu yaz tatili süresince 9/15 yaş grubu çocuklara yönelik olarak 08 Ağustos 2022 ve 12 Eylül 2022 tarihleri arasında haftada 8 saat olarak gerçekleşecek.



Gitar kursuna katılmak isteyenler, Bodrum Belediyesi resmi sitesi www.bodrum.bel.tr adresinden indirecekleri başvuru formunu doldurarak, Bodrum Belediyesi'nin evrak kayıt bürosuna teslim ederek başvuru yapabilecek.



Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022 olup, mesai bitimi saat 17.30 'a kadar yapılabilecek.

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