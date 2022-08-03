Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli adliyede



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 81 kilo kokain ile 3 kilo skunkun ele geçirildiği operasyonda Ocean Blue' isimli ticari gemide gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum ilçesi Güllük Limanı'na 26 Temmuz günü hareket halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alındı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler, ticariyi gemiyi takibe aldı. Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yatın kaptanı, yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen yoluna devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yattaki 4 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU DENİZE ATMIŞLAR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı. Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo skunk ele geçirildi.

MOTOR YATTA GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ekiplerce ele geçirilen 81 kilo kokain, 3 kilo skunk Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bahçesinde sergilenip, basına gösterildi. 30 Temmuz'da adliyeye sevk edilen A.K.E., M.Ş., A.O. ve İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerce kıyıda ve denizde arama çalışmaları aralıksız sürerken, 'Ocean Blue' isimli ticari gemideki 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., Y.T., T.G., B.O., N.B., H.Ö., S.Ş., M.G., N.A., M.A., E.I., S.D., H.A., M.C., adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-03 13:11:19



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