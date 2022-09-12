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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modüler mutfak markası İntema, Bodrum mağazasını açtı 

DHA

Modüler mutfak markası İntema, Bodrum mağazasını açtı 


BODRUM, (DHA) Modüler mutfak markası İntema, Bodrum mağazasını açtı. Ziyaretçiler, tüm mutfak mobilyalarında 30 Eylül´e kadar devam edecek "yüzde 50 indirim" kampanyasından da yararlanabilecek. Modüler mutfak markası İntema, global trendleri kendi dokunuşlarıyla birleştirdiği güncel koleksiyonu ve müşterilerine sağladığı profesyonel mimarlık hizmetiyle yeni mağazasını Bodrum Konacık´ta açtı. Eczacıbaşı bünyesinde faaliyet gösteren İntema, mağaza ağına bir yenisini daha ekledi. Mağazanın açılışı, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO´su Özgen Özkan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. TEŞHİR MUTFAKLAR BODRUM´A ÖZEL TASARLANDI Mağazaya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Bodrum İntema´da sergilenen teşhir mutfaklar, Bodrum´un mimarisine ve temasına uyumlu tasarımıyla öne çıkıyor. Renk seçimlerinde ise rahatlatıcı ve evlere ferah bir hava katacak beyaz, bej, ahşap tonları ile denizle özdeşleşen pastel mavi ve yeşil tonlar öne çıkıyor. Mağazadaki mutfak tasarımlarında kullanılan renklerin yanı sıra ziyaretçiler, koleksiyondaki farklı mutfak stillerine özel renk paletlerini de inceleyebiliyor ve kendi yaşam tarzlarını en iyi ifade edecek renkleri seçebiliyor. Kullanıcılara ihtiyaç duydukları mekanizma, aksesuar ve depolama çözümlerini görme olanağı sunan Bodrum İntema´da, ayrıca farklı mutfak planlamaları hakkında fikir edinebilecekleri birçok alternatif bulunuyor" denildi.  İntema´nın tüm satış noktalarında, sadece mutfak modelleri değil mutfağa dair tüm ihtiyaçların bir arada bulunduğu bütüncül bir hizmet sunuluyor. İntema´nın Bodrum Mağazası´nda da ziyaretçiler, mutfak mobilyasının yanı sıra eviye, batarya, tezgah, mutfak cihazları, dolap içi mekanizmalar gibi mutfakla ilgili her şeye aynı adreste ulaşabiliyor. İntema Bodrum Mağazası´nı ziyaret edenler, tüm mutfak mobilyalarında geçerli "Yaza Veda Kampanyası"ndan yararlanabilecek. Mutfağını yenilemek isteyenler, kampanya kapsamında ay sonuna kadar beğendikleri mutfağa yüzde 50 indirim fırsatıyla sahip olacak. Kampanyanın, Türkiye çapında tüm satış noktalarında 30 Eylül´e kadar geçerli olacağı bildirildi.  DHA-Ekonomi Türkiye-Muğla / Bodrum
2022-09-12 12:47:12

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