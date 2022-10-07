Elektrikli bisikletten düşüp ölen Berfin, son yolculuğuna uğurlandı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletten düşüp, hayatını kaybeden Berfin Günden (18), toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Siteler Mahallesi'ndeki çalıştığı otele gitmek için evden çıkan Berfin Günden, kullandığı elektrikli bisikletten düşüp, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berfin Günden, hayatını kaybetti. Otelde büro personeli olarak çalışan ve üniversite sınavına hazırlanmak için para biriktiği öğrenilen Berfin Günden'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Berfin'in cenazesi, öğle saatlerinde Armutalan Camii'ne getirildi. Cenazede baba Beşir Günden'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Berfin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Armutalan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-10-07 15:10:45



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