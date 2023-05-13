MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Muğla başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Muğla ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

MUĞLA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ