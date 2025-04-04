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        Muğla'nın 13 ilçesinde kaçak hafriyat denetimi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, emniyet personeli ve zabıtalarla birlikte 13 ilçede kaçak hafriyatın önlenmesi için eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 23 araca idari işlem uyguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:37
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        Muğla'nın 13 ilçesinde hafriyat denetimi
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        Muğla genelinde 846 hafriyat firması ve şahıs şirketine ait bin 870 araca "Taşıma İzin Belgesi" düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, belli aralıklarla denetimler gerçekleştirerek kaçak hafriyatın önlenmesini sağlıyor. Bu sayede boş arazilerde hafriyat atıklarının ve atıkların önüne geçilerek doğa korunuyor. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi personelleri ile il genelinde daha önceden belirlenmiş noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde 126 aracı denetlenirken, çeşitli eksiklikler sonucu 23 araca idari işlem uyguladı.

        Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların da çevre duyarlılığına katkı sunarak kaçak döküm yapılan alanları bildirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor. Kaçak döküme şahit olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı çağrı merkezi üzerinden ihbarda bulunabiliyor.

        Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Ozan Alptürk, "Muğla genelinde kaçak hafriyatın önlenmesi amacıyla 13 ilçemizde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilmektedir. Zabıta ekipleri, emniyet mensupları, Büyükşehir Belediye'miz teknik personelleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmektedir. Hafriyat taşıyan kamyonların belgeleri kontrol edilmekte olup, ayrıca hafriyat kamyonlarını araç takip sistemi ile de takip ediyoruz. Herhangi bir kaçak döküm gerçekleştirildiğinde bilgimiz oluyor ve saha denetimi ile tespitlerini yapıp idari işlemleri uyguluyoruz. Denetimlerimiz sayesinde kaçak dökümlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevremizi ve doğamızı korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        Kaçak hafriyatla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da ormanları, tarım alanlarını, su kaynaklarını korumak sadece bugünü değil, gelecek kuşakların yaşam hakkını da korumak olduğunu, kaçak hafriyatla mücadeleyi bu anlayışla yürüttüklerini, doğayı kirleten hiçbir faaliyete geçit vermeyeceklerini açıkladı.

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